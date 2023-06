Après un long chantier, le tunnel cyclable sous le Ring de Bruxelles à Overijse enfin ouvert

©Werken Aan de Ring

©Werken Aan de Ring

©Werken Aan de Ring

Jusqu'à présent, un tunnel piétonnier se trouvait à la fin de la Welriekendedreef. Les cyclistes étaient alors obligés de descendre de leur vélo et de le faire rouler dans une gouttière le long d'un escalier. Grâce à la construction du tunnel cyclable, qui a coûté 2,6 millions d'euros, ce n'est plus nécessaire.

"La transformation de cet ancien tunnel piétonnier en un tunnel cyclable confortable s'inscrit dans le cadre du programme 'Werken aan de Ring'", a expliqué la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters (Open Vld). "La question de la suppression de la barrière formée par le ring de Bruxelles entre les zones résidentielles et la nature était centrale, tout comme l'amélioration de la sécurité des cyclistes. Ce tunnel cyclable réunit les deux ambitions."

Après les congés du bâtiment, l'entrepreneur poursuivra l'aménagement du tunnel. Des rampes seront notamment ajoutées, de même qu'un éclairage. Des marquages fluorescents sont en cours d'installation. Entre-temps, le tunnel peut déjà être utilisé en toute sécurité, tant par les piétons que les cyclistes.

La drève de Willerieken reste fermée

À Overijse, on se dit "content" de la fin du chantier. "Les cyclistes pourront traverser le Ring en toute sécurité", glisse l'échevin Peter Lombaert (Groen), qui regrette cependant le retard de six mois dans la construction du tunnel.

Rappelons que la drève de Willerieken reste fermée au trafic, et ce malgré la fin des travaux. Il n'est donc plus possible de rejoindre le Ring via cet axe. Une décision prise par la commune d'Overijse, malgré les réticences de Hoeilaart, craignant un report de trafic.