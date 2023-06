Ommegang à Bruxelles ce mercredi et ce vendredi : voici le programme des festivités et les embarras de circulation à prévoir

Inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco depuis 2019, l’événement entend pour rappel faire revivre la procession de 1549, année où Charles Quint a présenté son fils Philippe II à Bruxelles. Une commémoration populaire qui se décline en plusieurs activités : un village thématique, une parade et un majestueux spectacle.

Dès ce mercredi midi et jusqu’au samedi, le “village Renaissance de l’Ommegang” est installé au Sablon. Au programme, joutes équestres, combats de chevaliers, démonstration de tir à l’arbalète, “produits d’antan” et stands coréens (pays à l’honneur cette année).

Ce mercredi et ce vendredi, l’emblématique cortège partira du Parc Royal vers 20h40. Pas moins de 900 participants sont attendus sur un parcours de 2 kilomètres. Du parc, la foule se rendra via la place des Palais et la rue Royale dans le Sablon. C’est là que Charles Quint et l’Infant, dans le Sablon depuis 20h10, rejoindront le cortège. La troupe se dirigera alors vers la Grand-Place via la rue Lebeau, la rue de l’Hôpital, la rue Duquesnoy, la rue Infante Isabelle, la rue Marché aux Herbes, la rue du Midi et la rue Charles-Buls. Le tout dans une ambiance vibrante animée par les groupes folkloriques, géants, porteurs de drapeau et autres passionnés de l’histoire de nos régions.

Le long du cortège (voir carte ci-dessous), la circulation automobile sera arrêtée. “La police demande d’éviter le centre-ville en voiture”, informe la zone de police Bruxelles-Ixelles.

Parcours de l'Ommegang. ©D.R.

Enfin se déroulera le spectacle (payant) sur la Grand-Place dès 20h pendant deux heures, avec 1.400 participants sous les yeux de 2.000 spectateurs. Pour cette édition 2023, c’est la chanteuse Axelle Red qui assure la fonction de héraut et présente le spectacle, en compagnie du dessinateur duBus, qui croquera l’événement. Le journaliste Thomas de Bergeyck sera, cette année encore, maître de cérémonie.