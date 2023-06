Rénovée en 2012, la place Schweitzer à Berchem bientôt à nouveau en chantier : des travaux prévus pour 2025, et la commune ne cache pas ses craintes

“Pour répondre à l’évolution des besoins en transports publics et faire circuler des T4000, il faut que la place soit réaménagée”, a confirmé ce mardi Elke Van den Brandt (Groen), interpellée en commission par la députée Françoise Schepmans (MR). Dans ce cadre, les voies de l’avenue Roi Albert et du carrefour Hunderenveld seront également renouvelées et les arrêts mis aux normes PMR.

La commune sur ses gardes

Une question légitime : pourquoi ne pas avoir anticipé ces besoins et directement modifié les quais lors des derniers travaux ? Selon la ministre Groen, ces aménagements pour assurer la venue de trams plus grands avaient déjà été proposés par la Stib lors du projet de 2012, d’initiative communale. “Mais cette suggestion n’a à l’époque pas été retenue.”

Contacté, Christian Lamouline (Les Engagés), qui n’était pas bourgmestre à l’époque, tient à nuancer les faits. “La commune voulait réorganiser les rails et les faire passer devant le Carrefour. Mais la Stib n’a pas voulu toucher aux rails et a refusé le projet de la commune.” Une erreur historique, selon le mandataire berchemois. Un concours d’architecture avait finalement été organisé par Pascal Smet (Vooruit), alors ministre de la Mobilité, pour aboutir à l’aménagement actuel.

Face au nouveau projet de la Stib, dix ans après le réaménagement, le collège berchemois ne cache pas quelques craintes. “Les plans de la place Schweitzer ne nous convainquent pas”, déclare le mayeur. “Schweitzer est aujourd’hui une place compliquée avec des problèmes de circulation chaussée de Gand et avenue du Roi Albert. On doit profiter de l’allongement des quais pour améliorer les choses.” Scepticisme également place Hunderenveld, où la suppression prévue de places de stationnement irrite les autorités. “Des réunions ont eu lieu, et les riverains sont également contre”, note le bourgmestre, qui demande de “soumettre les futures propositions aux habitants”.

Quoi qu’il en soit, le chantier de rénovation ne débutera pas avant 2025. “Au stade actuel, compte tenu du processus d’étude en cours et des procédures de demandes de permis, il n’est pas encore possible de donner un planning plus précis”, a indiqué Elke Van den Brandt. De son côté, la Stib espère injecter des T4000 sur la ligne 19 en 2026.