Face au projet flamand d’élargissement du Ring, l’exécutif Vervoort reste en retrait : “ce gouvernement ne défend pas Jette”, dénonce la commune

Dans la coalition, la question n’a en effet jamais fait l’unanimité. Du côté des opposants, les Verts voient l’élargissement de la rocade comme une bête noire, tout en applaudissant des deux mains les projets connexes portés par la Werkvennootschap (pistes cyclables, ligne de tram vers Willebroek, projets d’écoducs...). Plus flexible sur la question, le PS tient à “son” développement du Heysel et se voit dès lors condamné à entretenir de bonnes relations avec la Flandre. À l’Open-VLD, solidarité politique oblige : pas question de tirer à boulets rouges sur la ministre libérale de la Mobilité Lydia Peeters.

Et dans cette joute du Ring, les socialistes parviennent à faire pencher la balance à leur avantage : Bruxelles ne bloquera pas les desseins de la Flandre, les critiques adressées restent avant tout d’ordre symbolique.

Élargissement du ring ©IPM Graphics

La Ville de Bruxelles se tait, Philippe Close prépare Neo

Dans ce dossier, intérêts régionaux et communaux se mélangent entre majorités socialistes. À la Ville, Philippe Close (PS) tient au développement “son” projet Neo et refuse de s’opposer ouvertement à la Flandre. Le récent feu vert accordé par la Flandre pour une bretelle d’accès entre le Ring et Neo aurait contribué à la clémence socialiste, pense une source communale. “Philippe Close est connu pour ses deals, ses grands accords.”

Au collège ce jeudi, un compromis bruxellois a été dégagé entre Rouges et Verts : aucun avis ne sera remis. L’avis précédent, à tonalité négative, reste d’application. Pour les écologistes, pas de compromission. Pour les socialistes, pas d’huile sur le feu.

"On se sent seuls dans ce combat" mais "on ira jusqu’au bout"

À Jette en revanche, ça fulmine. Il faut dire que la commune du nord-ouest sera la plus impactée par ces changements, à savoir l’élargissement du Ring à son niveau et la fermeture de la sortie Wemmel, faisant craindre un report de trafic.

”La position de Jette n’a pas changé. On est contre l’élargissement du Ring, pour le recouvrement, contre un échangeur complet à côté des Jardins de Jette”, rappelle la bourgmestre Claire Vandevivere (Les Engagés), qui, pour la énième fois, a remis un avis au vitriol aux instances flamandes.

À l’ouïe d’un avis accommodant de la Région, les dents grincent. “On se sent seuls dans ce combat face à la Flandre. Jette est une victime collatérale. La Région, dans sa déclaration, dit qu’elle est contre l’élargissement. Or, ce gouvernement ne défend pas Jette. On les appelle à un sursaut pour défendre les intérêts des Jettois et de tous les Bruxellois.”

Avec l’espoir de voir un véritable “groupe de travail” se mettre en place. Sans quoi, la commune est catégorique : elle ne lésinera pas sur les actions en justice, car une petite partie de la rocade se trouve sur son territoire. “On ira jusqu’au bout.”