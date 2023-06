Chantiers cet été, plusieurs lignes de la Stib perturbées dès ce lundi : voici les détails

À Forest, le chantier chaussée Neerstalle se poursuit et continue à impacter plusieurs lignes. Le tram 82 reste interrompu entre Forest Centre et Drogenbos “jusqu’en 2024”. Idem pour le tram 97 interrompu entre Wiels et Neerstalle. Mais changement cet été : “dès le lundi 10 juillet, les bus 50 circulent à nouveau par la chaussée de Ruisbroek et la chaussée de Neerstalle, et desservent à nouveau le shopping de Drogenbos", indique la Stib. Les T-bus vont également recirculer via la chaussée de Neerstalle.

Sur la Petite Ceinture, boulevard du Régent, le site propre doit être rénové, avec dès lors des implications sur les lignes de bus 54 et 71 de ce 3 juillet au 27 août. “Les bus 54 sont déviés depuis l’arrêt Trône vers Luxembourg. Les bus 71 sont déviés entre les arrêts Royale et Porte de Namur via Louise."

Plus au nord, le bus 87 sera quant à lui dévié sur son tronçon berchemois du 3 au 31 juillet en raison d’un chantier avenue Carl Requette. Entre Hunderenveld et Candries, les trajets en direction de Beekkant se feront via la place Schweitzer et la chaussée de Gand. “Un bus navette 85 circule entre Parc Monnet et Elbers. Les bus 87 direction Simonis suivent leur itinéraire habituel.”

Rappelons que le tram 7 est interrompu entre Van Praet et Demolder jusqu’au 27 août en raison des travaux au niveau de l’arrêt Princesse Elisabeth. Enfin, la ligne de tram 51 reste interrompue entre la gare du Midi et Altitude Cent, mais “dès le lundi 3 juillet, les bus 70 sont remplacés par des bus 43 supplémentaires entre Observatoire et Homborch.”