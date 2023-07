Mise à double sens de l’avenue Van Praet : tous les signaux au vert, des travaux prévus dès cet été

Dans son récent avis, la commission impose quelques conditions, qui ne remettent pas en question le projet. “Une bonne nouvelle”, commente le cabinet Van den Brandt. Rappelons que le dossier a déjà dû être profondément revu. Le projet initial prévoyait deux bandes avenues Van Praet. Une première commission avait alors imposé une troisième bande, et Bruxelles Mobilité avait finalement modifié ses plans. “Deux bandes de circulation sont affectées à la circulation dans la montée de l’avenue Van Praet, dans le sens sortie ville ; une bande est réservée à la circulation en entrée ville”, pouvait-on lire dans la dernière demande. Un rond-point au niveau du carrefour avenue Van Praet-chaussée de Vilvorde avait également été ajouté aux plans.

Un chantier lié au tram 10

Une fois le permis d’urbanisme délivré (ce qui ne devrait pas poser de problème nous dit-on), le chantier devrait débuter cet été afin de l’articuler avec celui du tram 10 en construction à Neder-Over-Heembeek, “et ainsi minimiser les nuisances dans le temps”, indique le cabinet de la ministre Van den Brandt.

Si le paysage va donc prochainement changer entre le canal et le rond-point De Wand, la partie de l’avenue entre ce rond-point et la frontière flamande reste quant à elle au point-mort… Le vaste projet de transformation de l’A12 en “A-douce” avait pour rappel été scindé de part et d’autre de De Wand en raison des incertitudes liées au plateau du Heysel, sur fond de tensions politiques entre la ministre Groen et Pascal Smet. Une scission qui avait permis d’avancer sur le tronçon consensuel (canal-De Wand) et de reporter à plus tard les pommes de discorde de l’entrée de ville.

Pour cette partie nord, des études sont relancées, indique le cabinet Van den Brandt. Mais dans l’état actuel des choses et vu les timings, aucun projet ne verra le jour avant les élections entre De Wand et la frontière flamande.