Cette couleur symbolise en Région bruxelloise la “rue cyclable”. “Cette bande centrale jaune appuie le fait que c’est une rue cyclable, et permet de la faire mieux respecter”, nous explique le cabinet de l’échevin Bart Dhondt (Groen), qui constate une augmentation des passages à vélo dans la rue. Rappel du code de la route : les cyclistes sont prioritaires dans la rue cyclable, et les voitures ne peuvent donc pas les dépasser. Des symboles seront également installés.

Du jaune sur le sol des Marolles

Les travaux vont se dérouler en soirée ce dimanche, lundi et mardi. Le chantier se fera par tronçon, avec une circulation adaptée. Et c’est n’est pas tout : la rue Haute et la rue Blaes, également devenues des rues cyclables, vont être repeintes en ocre dans un futur proche. Mais aucune date d’exécution n’a encore été arrêtée.

Quant au choix esthétique de ces rues couvertes d’ocre ? “C’est une règle de sécurité, pas d’esthétisme”, réplique le cabinet, qui dit se conformer aux recommandations de la Région.