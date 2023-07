L’arrivée du tram Tour&Taxis met la rue Picard en ébullition : “la suppression importante du stationnement va mettre en péril la quiétude du quartier”

Rue Picard, en bordure du site de Tour et Taxis, plusieurs scénarios sont actuellement mis sur la table pour réorganiser la voirie avec l’arrivée du tram : avec ou sans sens unique pour les voitures, avec ou sans piétonnier devant l’école néerlandophone Imelda-Instituut, avec des pistes cyclables séparées ou des rues cyclables… Mais toutes les esquisses prévoient un tram circulant au centre de la voirie, de nombreux arbres supplémentaires (minimum 100, contre aucun aujourd’hui) et la suppression de nombreuses places de stationnement.

Selon les scénarios, il resterait entre 14 et 62 emplacements sur le tronçon Picard-Vanderstichelen… contre 189 actuellement. À savoir une suppression de minimum 127 places. “Parmi ces [189] places, 71 sont en épi dont la sortie est relativement dangereuse/périlleuse vu qu’une piste cyclable passe juste derrière. Le stationnement en épi n’est d’ailleurs en général plus une option envisagée dans les nouveaux projets d’aménagement de voirie”, justifie Bruxelles Mobilité.

Rue Picard, à Molenbeek, à côté de Tour & Taxis.

Rue Picard, à Molenbeek, à côté de Tour & Taxis.

À l’ouïe de ces projets de suppression, l’échevin molenbeekois de la Mobilité Abdellah Achaoui (PS) fulmine. “La suppression importante du stationnement va mettre en péril la quiétude du quartier.” Le collège échevinal dit pourtant soutenir le développement du tram dans la rue. Mais selon l’échevin Achaoui, un tram n’implique pas nécessairement une suppression massive de stationnement.

”Il n’y a pas de solution miracle. Un aménagement va causer des suppressions mais elles doivent être minimes. On est dans un quartier très dense avec du commerce et un taux d’occupation des places très élevé. C’est prendre en otage les habitants dans leur mode de vie. Dans ce débat, la voiture est vue comme un problème. Or, il faut sortir de cette posture.” Quant au piétonnier devant l’école ? “Impensable”, juge le mandataire. “Cela va complexifier la situation et renvoyer la circulation dans les petites rues du quartier Maritime.”

Abdellah Achaoui, échevin de la Mobilité à Molenbeek.

”Ici, c’est tout pour Tour&Taxis”

Une réunion à ce sujet a eu lieu la semaine dernière et une cabale de riverains y a dénoncé les suppressions prévues d’emplacements. Dans les magasins des environs de la rue Picard, le discours est unanime en ce début d’été. “Supprimer les places ? Ce n’est pas possible. Déjà maintenant, c’est très compliqué”, déplore Kiki. Depuis 40 ans, elle gère, et c’est une spécialité rue Picard, une société d’exportation de véhicules. “On exporte une centaine de véhicules par jour. Les gens qui viennent remplir les papiers doivent bien se garer quelque part”, pointe agacé un de ses confrères-voisins, Lukas. “Tout ça n’est pas bon pour le business.”

Kiki

Lukas

Plus largement, le tram même est remis en question auprès des commerçants de la rue Picard. “Je ne vois pas l’utilité. Il y a les bus et le métro pas loin”, commente Emre, gérant d’un atelier de réparation et remplacement de pneus, qui dit craindre un chantier interminable. “Qu’ils mettent le tram à Tour&Taxis même, sur le territoire de 1000 Bruxelles”, dénonce Marcel, garagiste. “Comme souvent, ici, c’est tout pour Tour&Taxis et la rue Picard est oubliée”, soupire Lukas, présent dans l’artère depuis trente ans.

Marcel

Emre

Ces oppositions rue Picard, unique obstacle en vue sur la route du tram Tour&Taxis ? Entre la gare Bruxelles-Nord et la passerelle Suzan Daniel, le tram traversera le quartier nord et ses larges artères monofonctionnelles, ce qui a priori ne devrait pas occasionner de réticences. Par contre, une fois la rue Picard traversée, le tracé empruntera, pour rejoindre le boulevard Belgica, un tronçon de l’étroite rue Vanderstichelen, où le débat n’a pas encore été lancé et – nous dit-on – s’annonce houleux…