Bientôt des pistes cyclables avenue du Sacré-Coeur à Jette, à place de rangées de stationnement : "c’est un choix que nous faisons pour la sécurité"

”C’est actuellement le chaînon manquant cyclable”, explique l’échevine jettoise Nathalie De Swaef (Groen). Les autorités jettoises ont validé au dernier conseil la création de pistes cyclables avenue du Sacré-Coeur entre le square Lorge et l’avenue Secrétin. Un projet qui sera financé grâce à la Fondation Roi Baudouin dans le cadre de “Bike in Brussels”. La fondation va investir 151.800€ et la commune 60.000€.