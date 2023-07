Forest réclame le rallongement de la ligne de bus 52 jusqu'à Forest National : voici la réponse de la Stib

Ce rétropédalage ne convient pas du tout à la commune. Le conseil communal a voté à l’unanimité ce mardi soir une motion pour demander à la Région et à la Stib de renforcer l’offre de transport en commun à Forest mais surtout de reconsidérer le prolongement de la ligne 52 jusqu’à Forest National voire de considérer une jonction jusqu’au hub multimodal formé par l’arrêt Albert.

Pour motiver leur demande, les conseillés ont noté que cette ligne 52 est la seule à connecter une large partie de la commune au centre de Bruxelles. Ils ajoutent également que la configuration actuelle exclut toute jonction avec la maison communale, la gare de Forest-Est, Forest National, le centre commercial de Forest (Place Saint-Denis), et le futur pôle culturel ABY (académie de musique, bibliothèque et centre culturel). La motion évoque aussi le besoin de cohérence par rapport à la politique régionale Good Move : son but est de “rétablir l’équilibre entre le mode voiture et les autres modes de déplacement afin d’améliorer les cheminements des modes actifs ainsi que les performances des transports publics de surface.” Une politique pour laquelle la commune a fait sa part en proposant récemment sa maille Neerstalle.

De son côté, la Stib compte analyser cette motion et voir si de nouveaux éléments apparaissent depuis 2022. Elle rappelle toutefois “qu’il est économiquement plus efficient de travailler sur les évènements ponctuels (avec des renforts les jours de concert comme les navettes spéciales entre le Parking Ceria et Forest national) que de diluer l’effort là où il n’y a pas de réelle demande de la part de la clientèle.”

Selon la Stib, en 2022, la ligne avait été rabotée pour plusieurs raisons : elle était “trop peu de fréquentée sur le tronçon St-Denis/Forest national, elle créait un “doublon avec les lignes de bus existantes 54 (dont les fréquences viennent d’être renforcées en heure de pointe) et la nouvelle ligne 74, et elle saturait les abords Saint-Denis/Vanpé avec 6 lignes de transport public soit un passage de 40 véhicules par heure et par sens provoquant de l’auto blocage des lignes.”

Dans sa motion, et les usagers ne la contrediront sûrement pas, la commune assure que la ligne 54 subit une charge importante et que le rétrécissement de la 52 reporte un certain nombre de personnes vers la voiture surtout les soirs de concert.