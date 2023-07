Voici les rues les plus chères de la Région bruxelloise : le top 5 pour chaque commune (INFOGRAPHIE)

Dans le top 5 des communes les plus onéreuses, trois Bruxelloises. Après Knokke-Heist, on retrouve Ixelles en deuxième position avec un prix au mètre carré de 4 191 €. Viennent ensuite la localité côtière de Nieuport, et puis Woluwe-Saint-Pierre et Uccle, avec des prix avoisinant le 4 000 € par m².

Le quartier de Lorrain et les étangs, les plus chers

D’une commune à l’autre, les prix fluctuent fortement. Mais également d’un quartier à l’autre, d’une rue à l’autre. C’est au sud d’Uccle qu’on retrouve la rue la plus onéreuse de la capitale, et même du pays : avenue des Châlets, le mètre carré a atteint 5 662 € en avril. La seconde place des artères les plus coûteuses revient à la rue du Buisson, à cheval sur les communes de Bruxelles et d’Ixelles, dans le quartier des étangs de Flagey, avec un prix au mètre carré à 5 600 €. Suivent ensuite, également dans le sud d’Uccle, la drève du Caporal et la drève de Lorraine.

En définitive, le quartier de Lorraine, les abords des étangs ixellois côté avenue Louise et le Sablon arborent les prix les plus fous. Mais dans chaque commune, on retrouve des quartiers où les prix explosent au regard de la moyenne communale.

À Molenbeek, où le prix moyen est de 2 501 € au m2, c’est en bordure de canal que les prix décollent (rue des Houilleurs, quai des Charbonnages et rue du Chien Vert en tête, avec près de 3 000 € au m²). À Schaerbeek, les biens les plus chers sont aux abords du square Vergote et du boulevard Brand Whitlock. À Anderlecht, où le prix moyen au m² s’élève à 2.572€, c’est à Neerpede, à la frontière dilbeekoise, que les montants sont les plus élevés : 2 983 € au m² rue de Koeivijver.

À Woluwe-Saint-Lambert, le mètre carré bat les records communaux en bordure de l’avenue de Tervueren, aux niveaux des stations de métro Montgomery et Joséphine-Charlotte. Chez la voisine sanpétrusienne, c’est plutôt au sud de l’entité, val des Perdreaux et avenue de la Faisanderie, que les prix sont les plus élevés (respectivement 4 935 € et 4 861 € au m²),

Plus au nord, Evere centralise ses artères les plus chères du côté de la rue de Genève. À Jette, les trois rues les plus chères de l’entité sont situées dans le quartier des Jardins de Jette. Enfin, à Ganshoren, les rues entre le Château de Rivieren et l’avenue de l’Exposition Universelle ont le plus la cote.

Voici les rues les plus chères par commune (prix moyen au m2 le 1er avril, selon Immoweb)

Anderlecht :

- Rue de Koeivijver 2.983 €

- Rue des Betteraves 2.876 €

- Clos des Soldanelles 2.862 €

- Clos des Saponaires 2.843 €

- Schollestraat 2.833 €

Auderghem :

- Avenue de la Faisanderie 4.679 €

- Drève du Prieuré 4.640 €

- Drève des Madones 4.636 €

- Avenue Isidore Gérard 4.519 €

- Avenue de Tervuren 4.495 €

Berchem-Sainte-Agathe :

- Avenue du Cognassier 2.824 €

- Rue du Maraîcher 2.811 €

- Rue du Village Européen 2.768 €

- Rue Louis De Smet 2.765 €

- Rue Michel Van Nieuwenborgh 2.762 €

Bruxelles-Ville :

- Rue du Buisson 5.600 €

- Rue de la Vallée 5.478 €

- Allée du Cloître 5.201 €

- Impasse Saint-Jacques 5.139 €

- Rue Sainte-Anne 5.122 €

Etterbeek :

- Clos du Cinquantenaire 4.411 €

- Rue des Tongres 4.367 €

- Avenue Nestor Plissart 4.284 €

- Avenue Boileau 4.243 €

- Avenue Eugène Godaux 4.213 €

Evere :

- Avenue de l’Andalousie 3.272 €

- Rue du Kent 3.243 €

- Avenue du Pentathlon 3.235 €

- Clos de l’Algarve 3.227 €

- Avenue des Communautés 3.191 €

Forest :

- Rue Darwin 4.630 €

- Place Constantin Meunier 4.372 €

- Avenue Brugmann 4.322 €

- Avenue Molière 4.197 €

- Square Larousse 4.147 €

Ganshoren :

- Place des Sorbiers 2.832 €

- Drève du Château 2.825 €

- Square de la Diligence 2.785 €

- Avenue des Troubadours 2.779 €

- Avenue Mathieu De Jonge 2.763 €

Ixelles :

- Rue du Buisson 5.557 €

- Rue de Belle-Vue 5.510 €

- Avenue des Klauwaerts 5.406 €

- Rue Louis Hymans 5.395 €

- Avenue Géo Bernier 5.280 €

Jette :

- Square James Dean 2.968 €

- Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 2.967 €

- Rue Audrey Hepburn 2.947 €

- Chemin Laurence Olivier 2.928 €

- Clos Tom et Jerry 2.928 €

Koekelberg :

- Rue du Petit-Berchem 2.665 €

- Rue Omer Lepreux 2.659 €

- Rue Vanderborght 2.656 €

- Avenue de la Paix 2.650 €

- Rue du Comptoir 2.644 €

Molenbeek :

- Rue des Houilleurs 3.043 €

- Quai des Charbonnages 2.968 €

- Rue du Chien Vert 2.933 €

- Quai du Hainaut 2.909 €

- Place de la Minoterie 2.841 €

- Rue Notre-Dame Débonnaire 1.970 €

Saint-Gilles :

- Avenue du Haut-Pont 4.533 €

- Place Louise 4.449 €

- Rue Simonis 4.404 €

- Rue Blanche 4.303 €

- Rue Jean Stas 4.300 €

Saint-Josse :

- Rue de Spa 3.333 €

- Rue du Marteau 3.298 €

- Rue de Verviers 3.278 €

- Avenue des Arts 3.241 €

- Rue Leopold Lenders 3.204 €

Schaerbeek :

- Rue Vergote 3.981 €

- Rue Frédéric Pelletier 3.860 €

- Square Vergote 3.761 €

- Rue de l’Orme 3.704 €

- Rue William Degouve de Nuncques 3.688 €

Uccle :

- Avenue des Châlets 5.662 €

- Drève du Caporal 5.529 €

- Drève de Lorraine 5.514 €

- Place de la Sainte-Alliance 5.479 €

- Square Masséna 5.398 €

Watermael-Boitsfort :

- Rue des Marcassins 4.297 €

- Rue Louis Ernotte 4.289 €

- Drève des Libellules 4.270 €

- Rue de la Sapinière 4.260 €

- Rue de l’Aronde 4.253 €

Woluwe-Saint-Lambert :

- Avenue des Ombrages 4.107 €

- Rue Bâtonnier Braffort 4.080 €

- Avenue des Deux Tilleuls 4.074 €

- Avenue Louis Gribaumont 4.008 €

- Groenenberg 3.993 €

Woluwe-Saint-Pierre :

- Val des Perdreaux 4.935 €

- Avenue de la Faisanderie 4.861 €

- Drève Aurélie Solvay 4.744 €

- Clos Saint-Georges 4.733 €

- Avenue du Lothier 4.663 €