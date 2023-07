Plus de 1.000 PV pour excès de vitesse dressés en un an avenue du Panthéon, en bordure du parc Elisabeth à Koekelberg

Au cours de l’année précédente, plus de 1.000 PV ont été dressés à l’encontre d’automobilistes avenue du Panthéon, a indiqué le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS). 258 amendes ont été infligées lors des contrôles mobiles de la police, et 881 via le Lidar occasionnellement installé sur l’axe.