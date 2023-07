Un véhicule contrôlé sur cinq en infraction : le secteur des transports routiers respecte trop peu la loi à Bruxelles

Bruxelles Mobilité et la police bruxelloise ont mené une série de contrôles visant le secteur des transports routiers. Étaient concernés : les camions, les utilitaires légers, les taxis, etc. La police contrôle plus spécifiquement la charge des camionnettes et camions de livraison, vérifie si le transport de personnes s’effectue selon les normes, si les chantiers sont correctement balisés et le passage des usagers sécurisé, si les papiers des véhicules sont en règle, si les taxis disposent des autorisations nécessaires, etc. Lors des contrôles, les conducteurs sont soumis à un test alcoolémie et drogue.