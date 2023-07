Le retour du tram devant le Palais royal… ou rue de la Loi : pour tramifier le bus 95, il faudra passer d’un côté ou de l’autre du Parc de Bruxelles

Actuellement, la ligne relie la Grand-Place à la place Wiener en passant par le Sablon, la place Royale, la gare Bruxelles-Luxembourg, l’avenue de la Couronne, le cimetière d’Ixelles et la place Keym. À moins de faire passer un tram par les ruelles du Sablon, une tramification ne peut se faire sans une adaptation de l’itinéraire.

Scénarios de tracés du futur tram 95 ©IPM Graphics

Pour le terminus Sud, comme nous l’avons déjà évoqué, la question n’est pas encore tranchée. Trois terminus ont déjà été évoqués : Delta, Solbosch et Keym. Des scénarios qui ont fait fulminer Watermael-Boitsfort, où une union politique sacrée se dessine : pas de tram s’il ne dessert pas les environs de la place Wiener, et si cela implique donc une correspondance pour les Boitsfortois se rendant dans le centre-ville.

Deux options, mais pas sans embarras

Mais à l’autre bout du tracé, dans le Pentagone, des dilemmes se posent également. Il semble désormais acté que le tracé du 95 tramifié débuterait non plus de la Grand-Place, mais bien de la gare Centrale. Pour rejoindre la Petite Ceinture et l’avenue de la Couronne, deux options, et non des moindres, sont sur la table : un passage par la rue de la Loi ou un passage devant le Palais royal. Deux scénarios de part et d’autre du Parc de Bruxelles, avec leur lot d’inconvénients dans un quartier fortement fréquenté et à haute valeur symbolique et patrimoniale.

Un passage rue de la Loi impliquerait d’installer des rails dans la ô combien escarpée et congestionnée rue des Colonies. La moindre perturbation dans la zone neutre provoquerait également l’immobilisme du réseau, avec des remontées de files à perte de vue.

A contrario, pour passer devant le Palais, des rails devraient être placés rue Ravenstein, ce qui poserait a priori moins d’embarras. Mais le tram devrait ensuite emprunter la place Royale, carrefour déjà complexe. Sans parler des questions urbanistiques et patrimoniales liées à une intervention sur le parvis du Palais royal.

À noter : historiquement – et nous sommes sans doute nombreux à l’avoir oublié – des trams ont circulé, et place des Palais, et rue de la Loi au siècle dernier. Comme en témoignent encore de rares photographies aux couleurs surannées.

Trams rue de la Loi. ©D.R.

Anciens rails du tramway de Bruxelles, depuis démontés. ©D.R.

Une décision attendue pour 2024

À la Stib, on assure que toutes les options sont encore ouvertes. Une personnalité politique influente dans ce dossier juge cependant l’option de la rue de la Loi irréaliste. “La rue des Colonies est un axe important pour la circulation automobile. Cela créerait pas mal de problèmes.”

Selon Jacques Ponjée, fin connaisseur des transports publics bruxellois, faire à nouveau circuler des trams rue de la Loi ou place des Palais semble, à l’heure actuelle, “illusoire” dans les deux cas. Pour le président du Groupement des Usagers des Transports publics à Bruxelles (Gutib), un vieux dossier mériterait d’être ressorti des cartons : la bifurcation des lignes 92-93 de la rue Royale vers la gare Centrale via le Coudenberg et le Treurenberg. Il lui semblerait plus réaliste que le 95, une fois arrivé place Royale via le Coudenberg, reparte via place Poelaert pour ensuite reprendre le boulevard de Waterloo en passant devant The Hotel. Une option que la Stib n’envisage pas dans ses plans.

Aux dernières nouvelles, la décision finale du tracé par le gouvernement bruxellois est attendue pour 2024. Restera alors les études, les demandes de permis, les travaux… Avant une mise en service espérée pour 2029.