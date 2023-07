Congés différenciés, mais trafic presque inchangé dans la capitale : non, la congestion n’a presque pas baissé pendant les congés d'avril et de mai

Bruxelles Mobilité a récemment réalisé une étude sur les effets de ces calendriers différenciés. Le nombre de véhicules à Bruxelles n’a baissé que de 5 % pendant les vacances néerlandophones d’avril, et de 7 % pendant les congés francophones de mai. À noter : dans les tunnels très empruntés de l’hypercentre (Petite Ceinture), l’”effet vacances” a été presque inexistant.

Parallèlement au nombre stagnant de voitures, la congestion n'a pas fortement baissé lors de ces périodes. En comparaison avec les deux semaines avant les congés, le temps de trajet n’a en moyenne baissé que de 1 % pendant les congés flamands, et de 5 % pendant les vacances francophones. L’impact davantage marqué lors des congés francophones s’explique, selon l’administration bruxelloise, par le fait qu'une grande majorité des élèves bruxellois fréquentent les établissements de langue française.

Une tendance qui s’observe également dans les transports en commun mais de façon beaucoup plus marquée. La Stib a en effet enregistré une baisse de fréquentation de l’ordre de 9 % lors de la première semaine de congé néerlandophone, contre une baisse de 19 % lors de la première semaine de congé francophone.

Moins de trafic entre le 21 juillet et 15 août… mais des chantiers

La baisse la plus forte des embouteillages à Bruxelles est – sans surprise – attendue au milieu des congés estivaux. Entre ce 21 juillet et 15 août 2023, la baisse du temps de trajet peut aller “jusqu’à -8 % le matin et -13 % le soir”, estime Bruxelles Mobilité.

Moins de congestion en moyenne donc… mais des embarras de circulation ponctuels selon les itinéraires. Piqûre de rappel pour les navetteurs ou visiteurs occasionnels de la capitale : cet été, de nombreux chantiers battent leur plein simultanément dans la capitale, en particulier dans les tunnels. Pas moins de cinq infrastructures souterraines sont ou seront prochainement en travaux, : Bailli et Vleurgat sur l’avenue Louise, Arts-Loi sur la Petite Ceinture, Tervuren et Woluwe à l’est de la capitale. À quoi s’ajoutent les fermetures nocturnes pour les tunnels Trône, Madou, Reyers-Centre et Rogier.