En 2019 déjà, une demande d’extension avait été introduite et la commune de Woluwe-Saint-Lambert était montée au créneau avec un avis défavorable, parallèlement à une fronde de riverains.

À la suite de ces contestations, le demandeur avait revu ses plans. Un étage en moins, moins de logements, une zone de recul augmentée… Et rebelote : pétition de citoyens et avis négatif de la commune. Mais la Région bruxelloise ne l’a pas vu de cet œil. Les modifications apportées par le promoteur ont été jugées acceptables par l’administration de l’urbanisme. Le projet a dès lors reçu son permis d’extension avec au programme 71 logements, des bureaux et une superficie de près de 37.000 m².

La commune jusqu’au-boutiste

Mais la saga du Woluwe Shopping Center n’est pas terminée… À la commune, le projet est toujours considéré comme imbuvable. “On constate que nos exigences n’ont pas été rencontrées. Le projet ne nous convient pas. Il y a eu des modifications oui, ce n’est pas suffisant”, commente l’échevine Delphine De Valkeneer (Défi), qui assure toutefois ne pas être dans une “opposition pure et dure” visant à bloquer tout projet d’extension.

Les arguments sont les mêmes : le gabarit est jugé trop massif, le parking trop profond au vu des risques d’inondations et la zone de recul insuffisante du côté du cours Paul-Henri Spaak.

La majorité menée par Olivier Maingain s’apprête donc à introduire un recours devant le gouvernement. Ce qui impliquera l’examen du projet par un collège d’experts indépendants, et forcera par la suite le gouvernement à se positionner. Si cette voie échoue, la commune n’exclut pas d’aller au Conseil d’État. “On va entreprendre tous les recours possibles. ”

Notons que les charges d’urbanisme s’élèvent à près de 2 millions d’euros et devraient être utilisées pour le réaménagement de la rue Saint-Lambert.