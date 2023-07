Parkings de dissuasion en Région bruxelloise, chronique d’une lente extension : voici le nombre de places à Bruxelles et en périphérie (INFOGRAPHIE)

Or ces “Park and Ride”, P + R comme on dit dans le jargon, se font assez rares dans et autour de la capitale. Leur nombre augmente certes, mais leur répartition est ô combien inégale. Si le sud-ouest est par exemple bien desservi, le nord est totalement délaissé.

Parkings de dissuasion en Région bruxelloise et en périphérie ©IPM Graphics

Au total, huit P + R se situent sur le territoire bruxellois. Le plus emblématique est le nouveau Ceria, un investissement de 14 millions d’euros inauguré en mai 2019 avec 1.300 places à deux pas du Ring à Anderlecht. À proximité, on retrouve Lennik-Erasme (175 places) et Stalle (380). À l’est, Auderghem possède deux infrastructures (Delta de 386 places, et Herrmann-Debroux de 104), et Woluwe-Saint-Lambert deux autres (Roodebeek avec 189 places, et Kraainem 193). À quoi s’ajoutent 50 places désormais disponibles à l’UZ Brussel de Jette. Ce qui porte le total à 2.777 places. Loin de l’objectif de 10.000 places annoncées par le gouvernement Vervoort II voilà presque dix ans…

Frondes communales et incertitudes

Pour augmenter l’offre, plusieurs projets ont certes été lancés, mais tous ont du plomb dans l’aile. À Stalle, une extension à plusieurs étages de 750 places est prévue et le permis a été délivré… mais un recours de la commune d’Uccle bloque le permis.

En cause, la position de l’infrastructure qui empêche une revalorisation du ruisseau Geleytsbeek, cher aux yeux de la majorité locale MR-Ecolo. “On est très demandeur de ce parking, il faut le faire. Mais notre demande est d’avoir un espace suffisant pour remettre le Geleytsbeek à ciel ouvert. C’est une histoire de quelques mètres”, commente l’échevin ucclois Jonathan Biermann (MR). Notons que ce recours a été introduit devant le gouvernement et pas auprès d’une juridiction. “Il ne tient donc qu’au gouvernement de prendre une décision, ils sont maîtres du timing.”

Après l’Ouest, passons à l’Est. Le projet d’agrandissement du parking Kraainem a été torpillé à la suite d’un recours fructueux de Woluwe-Saint-Lambert. Dans le cadre de la destruction du viaduc, les parkings Herrmann-Debroux et Delta sont appelés à disparaître au profit d’un grand parking à l’Adeps entre 800 et 1500 places (sous l’actuelle E411). Mais ce vaste projet peine à se concrétiser, et le calendrier accuse déjà un sérieux retard, déplore l’échevin Matthieu Pillois (Défi). “Ce parking est, pour nous, une condition sine qua non de la destruction du viaduc. Mais tout est très lent : on vient encore de prendre un an de retard.” En attendant, la Région veut réglementer les deux parkings auderghemois existants… mais là aussi, la commune freine.

“50 places cette législature”

Sur les bancs de l’opposition, les libéraux ont récemment fustigé la ministre Elke Van den Brandt (Groen) à ce sujet. “50 places ont été créées sous cette législature, à savoir les 50 mises désormais à disposition par l’UZ. Tout le reste, ce sont des projets lancés sous l’ancienne législature”, pointe la députée Anne-Charlotte d’Ursel (MR), qui parle d’”immobilisme” et d’”attentisme” dans le chef de la ministre Groen.

Pour Van den Brandt, on se trompe de cible : la solution se trouve en périphérie, et pas au cœur de la ville. “Afin de jouer pleinement leur rôle de parkings de dissuasion, les P + R doivent être situés au plus près du lieu d’origine de l’usager et être bien connectés aux transports en commun. Or les P + R présents sur le territoire bruxellois ne répondent pas entièrement aux besoins des navetteurs”, a-t-elle déclaré en commission disant que la question doit “être envisagée à l’échelle métropolitaine”.

La balle est donc, comme souvent dans ce dossier, renvoyée en Flandre. Or justement, si les infrastructures bruxelloises sont au point mort, la Flandre avance timidement dans le Rand, pas par pas, parking par parking.

La Flandre lance ses micro-parkings

De l’autre côté de la frontière régionale, pas de mastodonte à la Ceria, mais des petits “Hoppinpunten”, à savoir des micro-parkings de dissuasion développés par la Werkvennootschap. Le Vlaamse Rand en compte désormais quatre : Asse (199 places), Kassei-Vilvorde (100 places), Rhode-Saint-Genèse (86 places) et la flambant neuve infrastructure de Tervuren (286 places). Pour un total de 671 places. Deux projets sont dans les cartons, à Grand-Bigard (82 places prévues pour l’automne 2024) et Lot-Beersel (”probablement abandonné”).

Et une fois les parkings construits, reste à les remplir… Et autant dire que les infrastructures existantes sont loin d’être pleines comme des œufs. À peine 50 % par exemple pour Ceria et Kraainem en mars 2023. Une grande mesure a été prise à ce sujet sous cette législature : la gratuité des P + R pour quiconque emprunte les transports publics une fois la voiture délaissée. Ce qui a eu des répercussions directes sur la fréquentation. Davantage que la création, le cabinet Van den Brandt (Groen) dit justement vouloir travailler sur la “valorisation” des infrastructures existantes, comme le nouveau partenariat à l’UZ de Jette.