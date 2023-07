L’association des comités de quartier ucclois part en recours contre Infrabel et son projet de “super pont” au-dessus de la gare Saint-Job

À lire aussi

Un projet qui ne convient pas à l’association des comités de quartier ucclois (Acqu, qui représente 28 comités). Soutenue par deux riverains, elle introduit un recours devant le Conseil d’État pour suspendre les travaux et annuler le projet. Leur offensive repose sur trois arguments. Premièrement, l’association estime qu’Infrabel n’a pas étudié les alternatives techniques à son projet. Les riverains en parti porté par Dominique Vaes du comité de quartier Observatoire, estiment qu’un projet moins imposant est possible : “nous nous sommes entourés d’experts – architectes, ingénieur en génie civil – pour proposer une autre version du projet qui respecte les règles notamment de largeur de trottoirs. Cela n’a pas été considéré. D’autre modèle de pont aurait été possible avec moins d’emprise comme un édifice semblable à la passerelle Suzan Daniel (NdlR : au-dessus du canal entre la gare du Nord et Tour&Taxis.)”

Autre point : une première commission de concertation demandait en mars 2019 à Infrabel de contacter avec les riverains et les associations de quartier pour parler du projet. “Cela n’a pas été fait.”

Enfin les opposants accusent une infrastructure qui bétoniserait trop la zone. “Cela va à l’encontre des enjeux environnementaux. De plus dans ses derniers plans, Infrabel estime avoir améliorer la verdurisation sans apporter de preuve par un calcul de surface. Nous, en comparant les premières versions et la version actuelle, on ne note aucune amélioration.”

Pour aider à financer le recours, un crowdfunding sera ouvert dans la journée de jeudi. Afin de suspendre les travaux, l’Acqu devra prouver devant le Conseil d’État le caractère urgent de sa demande et l’irréversibilité des aménagements envisagés par Infrabel.