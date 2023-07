À Bruxelles, les voitures électriques en charge ne paient pas de frais de stationnement: “Certains véhicules monopolisent une place toute la journée”

Actuellement en Région bruxelloise, les propriétaires de véhicules électriques ne doivent pas payer le stationnement lorsque la voiture est en train de charger sur un emplacement spécifique. Une situation qui n’est pas sans effet pervers. À Woluwe-Saint-Lambert par exemple, les autorités locales déplorent le phénomène de “voitures-ventouses”. “Des personnes viennent se garer, et partent travailler toute la journée via le métro”, constate âprement l’échevin Gregory Matgen (Défi). Le problème : “Actuellement, si la voiture a un câble et est donc connectée, on ne peut rien faire. Même si la recharge est terminée. À certains endroits, des habitants nous disent qu’ils veulent charger leur voiture, mais qu’un même véhicule monopolise l’emplacement.”