À Neder-Over-Heembeek, la vie au gré du chantier du tram 10 : "on survit", "je fais parfois des journées à 30€"

”On en a marre. Tout est sale, il y a de la poussière partout”, soupire le moral dans les chaussettes Serge, gérant depuis plus de 20 ans de la taverne The Games. “Je ne peux pas dire du positif, non. Je fais parfois des journées à 30€, pour 12h. Je me suis déjà retrouvé sans bière car le fournisseur ne savait pas venir.”

Une situation partagée au night-shop du Zavelput. “Cette année, je travaille pour des cacahuètes. J’ai bien perdu 40.000€.” À quelques mètres, à la boulangerie Croquant, les affaires ne vont au contraire pas si mal. “Ça va, on a assez de chance de notre côté. Nous sommes à un carrefour et les clients peuvent encore accéder facilement”, explique Véronique.

Un constat revient comme un refrain dans les bouches heembeekoises : ce lourd chantier s’ajoute à une situation commerciale déjà difficile dans la localité du nord de Bruxelles. “Avant, la rue Vekemans était une vraie rue commerçante”, se souvient Daniel, coiffeur bientôt pensionné. “Petit à petit, les commerces sont partis. Et parallèlement, tout s’est urbanisé.” “Place Peter Benoît, c’est, commercialement, un cimetière”, soupire Fati, gérante d’un snack.

Un recours ? “On n’y croyait plus vraiment”

Ce jeudi, on apprenait que le recours de riverains contre le projet a finalement été rejeté par le Conseil d’État. Une décision sans véritable suspense. “On n’y croyait plus vraiment”, avoue la boulangère. Même état d’esprit chez Falah, résidant : “C’était le pot de terre contre le pot de fer. Il est impossible de s’opposer à une entreprise comme la Stib.”

Malgré les rails déjà au sol et malgré la récente décision du Conseil d’État ne remettant pas en question le choix du tram, le débat reste intarissable dans les rues de “NOH”. “Pas besoin d’un tram ! On a déjà des bus qui desservent bien le quartier”, juge Alex, 88 ans, qui déplore les détours qu’il doit désormais effectuer. “Je dois désormais marcher plus pour prendre le bus, et à mon âge… Il y a beaucoup de mécontentement dans le quartier.” Au contraire, son café déserté depuis le début du chantier, Ivan croit, malgré les pertes personnelles, en ce nouveau mode de transport. “Le tram offre plus de confort, peut transporter plus de personnes… ça ne peut être que positif.”

Depuis le coup d’envoi du chantier en janvier dernier, tout s’est déroulé à la vitesse grand V. Avec désormais des rails installés sur une grande partie du tracé. Pour les vacances, le vaste chantier se met en pause pour quelques semaines. Des voiries fermées s’ouvrent. “Un soulagement”, ne cache pas Serge. Avant de reprendre de plus belle pour la dernière ligne droite. Avec comme objectif des autorités, une mise en service du tram 10 pour l’automne 2024.