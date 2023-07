Dans le tunnel Cinquantenaire, un dispostif est opérationnel en direction de la rue de la Loi. À Saint-Josse, un radar a été placé chaussée de Louvain entre l'église Saint-Josse et la place Dailly. Au nord, à Koekelberg, amendes avenue du Château.

Plus au sud, à Forest, ceux qui ne respectent pas la zone 30 seront verbalisés avenue Van Volxem, non loin de l'arrêt Union. On retrouve un radar aussi avenue Franklin Roosevelt, au sud de Bruxelles-Ville. Verbalisations également à Auderghem avenue Gabriel Emile Lebon.

Enfin, un Lidar est en place sur le Ring, dans le virage de Drogenbos. Un conseil : respectez, en toutes circonstances, les limitations de vitesse.