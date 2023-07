Fête nationale : voici les perturbations de mobilité attendues en Région bruxelloise ce 21 juillet

Des festivités qui auront, on s’en doute, un impact sur la circulation. “Il est fortement conseillé de venir à Bruxelles en train ou en métro dont les services seront renforcés (plusieurs lignes seront prolongées en soirée)”, indique déjà la police Bruxelles-Ixelles.

Programme des festivités 2023 pour la fête nationale.

De grands axes fermés

Dans le cadre des festivités au Parc, seront fermés à la circulation ce 21 juillet de 5h du matin jusqu’à la fin des festivités la place Poelaert (y compris la sortie Poelaert du tunnel Stéphanie qui sera déjà fermée le 20 juillet à partir de 20h), la rue des Quatre-Bras, la rue de la Régence, la place du Grand Sablon, la place Royale, le Coudenberg, le Mont des Arts, la rue Ravenstein, la rue Royale (entre Loi et place Royale) et la rue Ducale (entre Loi et Trône).

Pour le Te Deum à la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, plusieurs fermetures dans les environs auront lieu le matin.

Le défilé aura pour rappel lieu entre 16 et 18h devant le Palais. Dès 12h30 et jusqu’environ 18h, plusieurs axes majeurs de la capitale seront fermés à la circulation : les tunnels Cinquantenaire-Loi et E40-Reyers, l’avenue d’Auderghem, la rue de la Loi (entre Schuman et Colonies) et perpendiculaires, le carrefour Arts-Loi en surface, l’avenue des Arts (entre Loi et Belliard), la rue Royale (entre Place de Louvain et Place Royale), la place des Palais, la rue Ducale, la rue du Lambermont, la place du Trône, la rue Belliard et perpendiculaires, la rue du Luxembourg et perpendiculaires jusque Place du Luxembourg. Et dès 14h la place du Trône en surface (aucune interruption dans les tunnels sauf fermeture de la sortie Belliard), l’avenue des Arts et boulevard du Régent entre Loi et Trône (fermetures uniquement en surface), la rue du Luxembourg et rue Montoyer et la rue Belliard (y compris la sortie Belliard du tunnel Trône et le grand tunnel Belliard direction E40/Tervuren).

Enfin, plusieurs rues autour du Cinquantenaire seront fermées au moment du feu d’artificle (23h-23h30), ainsi que les tunnels sous le parc. À noter : “la rue de la Loi entre Schuman et la rue Royale, ainsi que le tunnel E40 Reyers et le tunnel Cinquantenaire/Loi resteront fermés jusqu’à la fin du feu d’artifice”. De même, la place des Palais sera interdite à la circulation dès ce 19 juillet 8h et jusqu’au 22 juillet 18h.