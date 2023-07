Concrètement, les métros des lignes 1 et 5 effectueront un dernier passage à Merode dans toutes les directions vers 01h00 du matin. Au niveau des lignes 2 et 6, un dernier passage à Arts-Loi est prévu vers 01h20.

Au niveau des trams, les lignes 3, 4, 7, 9, 19, 25 et 81, ainsi que les bus navette 19, circuleront plus tard. Les trams des lignes 3 et 4 effectueront un dernier passage à De Brouckère dans toutes les directions vers 01h00. Sur les lignes 7 et 25, un dernier passage est prévu à Montgomery vers 01h00. Les lignes de bus 47 et 56, qui assurent la continuité de la ligne 7 en raison des travaux à l'Avenue princesse Élisabeth, circuleront également jusqu'à 01h00.

Les voyageurs des lignes 9 et 19 (et bus navette 19) pourront embarquer à Simonis jusqu'à 01h15 tandis qu'un dernier passage aura lieu vers 01h00 à Merode pour la ligne 81.

Les spectateurs du concert gratuit organisé au Cinquantenaire, suivi du feu d'artifice, pourront quant à eux compter sur le réseau Noctis. Il circulera d'ailleurs exceptionnellement dès le jeudi 20 juillet, à l'occasion du bal national.

Quelques perturbations et interruptions temporaires sont également attendues. Les trams 92 et 93 seront interrompus entre Louise et Botanique et 26 lignes de bus seront interrompues ou déviées (infos complètes sur le site de la Stib).

De plus, en raison des travaux en cours dans la station Parc, celle-ci sera fermée par mesure de sécurité de 09h00 à 17h00. La station Maelbeek sera quant à elle fermée à partir de 22h30.