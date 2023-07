Bientôt la fin du “billet pour chien” à la Stib : le gouvernement bruxellois s’apprête à supprimer cette condition tarifaire peu connue

Dans chaque ligne de métro bruxelloise, on compte au moins un chien. En théorie, les petits canidés peuvent circuler gratuitement, ainsi que les chats et lapins s’ils sont dans un sac ou panier, ou les chiens accompagnant les personnes en situation de handicap. Pour les grands chiens, qui ne peuvent être mis sur les genoux, un “billet pour chien” est en revanche d’application. Concrètement, le propriétaire du canidé doit valider deux fois sa Mobib et dès lors payer deux trajets.