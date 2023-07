Vague d’accidents dans les volets des stations de métro bruxelloises : “La responsabilité de la Stib n’a jamais été mise en cause”

En commission ce mardi, la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen) est revenue sur les faits. “Les incidents tragiques qui sont survenus ces derniers temps, lorsque des personnes se sont retrouvées coincées dans les volets d’entrée de stations de métro, avec une issue dramatique pour l’une d’entre elles, ne sont pas le fait de problèmes techniques ou de mauvais fonctionnement de ces volets. Le parquet descendu à Rogier suite au décès a conclu à un accident. La responsabilité de la Stib n’a jamais été mise en cause.”

Selon la mandataire, il s’agirait de personnes qui “ont tenté de s’introduire” dans les stations en “forçant” les volets. On apprend que la Stib prévoit notamment de renouveler ses volets. Une décision prise avant les incidents.

”Quatre équipes tournent toujours la nuit sur le réseau”

Face à une critique souvent énoncée dans ce dossier, la ministre écologiste affirme : “Le nombre d’agents de sécurité qui opèrent de nuit n’a pas été réduit.” “Quatre équipes tournent toujours la nuit sur le réseau, plus une brigade canine et une brigade d’intervention dédiée au réseau Noctis.”

D’après Van den Brandt, ces drames illustrent une “précarité sociale” grandissante, avec des “problèmes de toxicomanie de plus en plus complexes dans notre environnement urbain dont les stations de la Stib font partie”. “La Stib constate depuis plusieurs mois une augmentation de la présence de personnes en errance, et/ou sous influence sur son réseau.” En février, la plateforme SubLink a été créée réunissant la Stib et plusieurs associations dans le but de guider les personnes en errance. 816 000 € supplémentaires ont été débloqués cette année dans ce cadre.