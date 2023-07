Avenue Emile de Mot, à la frontière d’Ixelles et Bruxelles-Ville, un Lidar a été placé. À Saint-Josse, on retrouve un radar chaussée de Louvain, non loin du boulevard Clovis.

Au sud, un radar a été placé rue Jules Cockx dans la commune d’Auderghem. À Anderlecht, ça flashe boulevard Paepsem. Verbalisations également avenue des Pléiades, à Woluwe-Saint-Lambert. Enfin, un Lidar est opérationnel sur le Ring de Bruxelles dans le Virage de Drogenbos. Un conseil : respectez, en toutes circonstances, les limitations de vitesse.