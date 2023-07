Couac au niveau de la Zone de Basses Émissions de Bruxelles : plusieurs jours sans contrôles en ce début juillet

À lire aussi

Les circonstances exactes ne sont pas encore connues, mais il s’agirait d’une “panne temporaire”, désormais résolue. “Le dispositif concerne plusieurs administrations et au moins un sous-traitant privé. Un rapport technique devra être établi en collaboration avec les institutions concernées.”

Pour rappel, la Région bruxelloise, à l’instar d’autres villes comme Gand et Anvers, s’est dotée depuis 2018 d’une zone de basses émissions. Les véhicules les plus polluants sont progressivement bannis. Les véhicules Diesel des normes Euro 4 et inférieures sont actuellement interdits, sous peine d’une amende de 350€. Dès 2025, les voitures Diesel Euro 5 seront également bannies de la capitale, ainsi que les Essence Euro 2.