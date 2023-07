Qualité de l’air dans le métro : la situation à Bruxelles moins inquiétante qu’à Paris

Et à Bruxelles ? La question a été abordée par la députée Ingrid Parmentier (Ecolo) lors de la dernière “commission mobilité” du Parlement bruxellois. On apprend, via la ministre Elke Van den Brandt (Groen), que de nouvelles mesures ont été effectuées en 2023 dans trois stations (Vandervelde, Ribaucourt et Gare du Midi), “choisies pour leur localisation souterraine et leur date de construction (elles sont les plus anciennes)”.

Et les résultats sont, aux yeux de la ministre, moins affolants d’Outre-Quiévrain : “Toutes les poussières sont concernées par les mesures, et ont toujours donné des résultats plus de dix fois inférieurs aux maxima spécifiés”.

Les meilleurs résultats du métro bruxellois par rapport au métro parisien sont, selon Van den Brandt, liés à plusieurs raisons : “ses véhicules ne roulent pas sur des pneus, ce qui n’engendre donc pas d’usure de pneus sur une bande de roulement, comme le fait une voiture sur la route. De plus, toutes les rames de métro de la Stib utilisent des technologies de freinage électrique à récupération d’énergie. Ce système évite la production de poussières par abrasion des semelles de frein à pleine vitesse sur les disques de freins”. À quoi s’ajoute l’absence de moteur thermique à Bruxelles par rapport à d’autres réseaux souterrains.