Un rodéo urbain qui ressemble à un film de série B tourné dans les rues d’Anderlecht : “Vous étiez complètement pété au cannabis et au gaz hilarant !”

Cette affaire était traitée la semaine dernière en vacation. Le prévenu à la dégaine d’adolescent maussade comparaissait détenu, pour une autre cause. Il a été arrêté en juin pour vente de cannabis. Dans l’attente du jugement, il est présumé innocent. Mais ce nouveau dossier n’arrange pas ses petites affaires judiciaires.

Les pneus crissent dans le carrefour

En écoutant le résumé du rodéo urbain auquel il s’est livré en juillet 2022, on plonge dans un film d’action de série B tourné dans les rues d’Anderlecht. Des policiers à moto sont en place pour un contrôle dans un carrefour fréquenté de la commune. Un conducteur déboule à tombeau ouvert en faisant crisser ses pneus. Les policiers ont beau souffler dans leur sifflet et lui intimer de se mettre sur le côté, l’homme prend la fuite à vive allure. Il est pris en chasse par la police. Des sirènes se font entendre. À un moment, Youssef ralentit et fait mine d’obtempérer. Les policiers remarquent qu’il a les yeux injectés de sang. Ils constatent aussi qu’il tient un ballon de baudruche noir dans la main. Mais le prévenu redémarre alors sur les chapeaux de roues. Il s’engage sur la chaussée de Ninove à une vitesse bien au-dessus de la vitesse autorisée. Comme elle est encombrée, il emprunte le trottoir puis slalome entre les véhicules avant de passer le feu, au rouge.

Toujours poursuivi par la police, Youssef monte sur le ring et fonce sur la bande d’arrêt d’urgence où il percute légèrement un camion. Il débouche sur le Boulevard Industriel où il double par la droite les voitures qui respectent, elles, le feu rouge. Percutée par un autre véhicule, la bagnole traverse un carrefour en travaux avant de s’immobiliser. Youssef poursuit sa course à pied. Les policiers l’interpellent enfin et le menottent.

"J’étais inconscient"

L’alcotest s’est révélé négatif. Youssef était en revanche positif au cannabis. Dans la BMW empruntée à un copain pour faire une virée à la mer, on a retrouvé une bonbonne de gaz hilarant. Sommé de s’expliquer, le prévenu a expliqué qu’il avait pris peur en voyant le contrôle, qu’il pensait avoir semé le motard, qu’il n’avait pas vu qu’il était suivi par la police. Le système de géolocalisation du véhicule a montré qu’il avait fait une pointe à 140 à l’heure sur le Boulevard Industriel. “Cela dépasse même la vitesse autorisée sur autoroute”, s’étrangle l’avocate générale. “Vous savez à combien on peut rouler à Bruxelles ?”.

”Oui. À 30 à l’heure”, lâche le jeune chauffard d’une voix quasi inaudible. “J’étais inconscient”

Trop de stups ?, poursuit le parquet général. “Peut-être”, répond-il. “Vous étiez complètement pété au cannabis et au gaz hilarant mais suffisamment conscient pour prendre le volant !”. Youssef essaie faiblement de se défendre : “J’étais paniqué”. Pas autant que les piétons qu’il aurait pu faucher sur les trottoirs ou en grillant les feux, rétorque l’avocate générale. Le prévenu en a brûlé une dizaine au cours de son rodéo dans les rues d’Anderlecht.

"Vous êtes un danger public"

”C’est extrêmement grave”, assène l’avocate générale, “c’est un crime, pas un délit. Des gens auraient pu mourir”. Dans son jogging noir, Youssef se tasse un peu plus sur le banc des prévenus. “Je regrette”.

Le ministère public n’est pas rassuré. Depuis juillet 2022, le jeune homme a recommencé deux fois. “Filature, course-poursuite avec la police, pile poil le même scénario. On a évité la tragédie. Vous êtes un danger public”. Elle demande la confirmation du jugement de première instance : deux ans de prison.

La défense a fort à faire pour tenter d’infléchir la cour. Le séjour de Youssef en prison lui a fait prendre conscience de son problème d’assuétude ; il a sollicité de l’aide, plaide son avocate. Elle évoque l’immaturité de son client qui reste extrêmement jeune dans sa tête. Une peine de travail serait plus judicieuse qu’une incarcération, avance-t-elle. “Pour qu’il se lève le matin et fasse quelque chose de sa vie. Ce serait lui accorder une dernière chance”.

Vendredi 14 juillet, la cour d’appel de Bruxelles, siégeant en vacation, a allégé la peine de deux ans infligée à Youssef en première instance, en l’assortissant d’un sursis probatoire pour ce qui excède 18 mois.