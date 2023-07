Boulevard Lambermont, les travaux battent leur plein : les premiers d’une longue série de chantiers sur cette porte d’entrée de Bruxelles (INFOGRAPHIE)

Ces travaux de grande ampleur sont entrepris par la Stib, qui rénove ses voies de tram vieillissantes. Les rails du 7 longeant l’avenue, mais également celles du 92 traversant le carrefour dans l’avenue Princesse Elisabeth. Un dossier pour rappel épineux dans la Cité des Ânes.

Les projets de réaménagement de l’avenue connectant l’hôtel de ville à la gare ont ces derniers mois suscité de vives levées de boucliers d’habitants opposés à la mise à sens unique et la suppression annoncée de places de parking: pétition, recours, interpellation au conseil communal… Pour sortir de l’impasse, la majorité Défi-Ecolo avait proposé un compromis : la partie “gare de Schaerbeek” reste en stand-by jusqu’en 2025 minimum, le temps d’organiser une consultation populaire sur son devenir, mais la partie “Cage aux Ours” peut quant à elle avancer et être réaménagée pour des raisons de sécurité routière. D’où le chantier lancé voilà plusieurs mois sur l’avenue, et qui désormais s’étend depuis peu dans le carrefour du boulevard Lambermont.

Sur place, ceux qui ont vue sur les pelleteuses ne cachent pas leur ras-le-bol. “C’est devenu très difficile”, raconte Anass, jeune barbier. “Les clients ne viennent plus, il n’y a plus de place pour se garer. Il est 13h, je n’ai eu qu’un seul client. Il faut sans cesse nettoyer à cause de la poussière qui entre.” “Les fenêtres, je ne les nettoie même plus”, ne cache pas Nadim dans son night-shop. “Dès qu’on les lave, elles redeviennent sales immédiatement.”

Ces complaintes, l’échevin schaerbeekois des Travaux Vincent Vanhalewyn (Ecolo) dit les “comprendre”. “Je ne sous-estime pas le degré de nuisance. Ce sont des travaux lourds. Mais il est indispensable de rénover les rails à un moment.”

Ces travaux au carrefour vont durer jusqu’au 28 août. “Les délais sont jusqu’à présent respectés”, constate le mandataire écologiste, pour qui cette période estivale était la plus opportune pour fermer cette partie de la Moyenne Ceinture. “Faire les travaux l’été permet de minimiser l’impact.”

Trois grands chantiers dans les prochaines années

Ce chantier est cependant loin d’être l’unique prévu à court terme sur cette porte d’entrée nord de Bruxelles. Ces prochaines années, les lourdes rénovations vont se succéder à une cadence qui s’annonce effrénée.

©IPM Graphics

En 2024, les travaux devraient débuter pour rénover le boulevard Reyers. Huit ans après la destruction du viaduc, il est en effet prévu de transformer l’axe en “agréable boulevard urbain”. Le certificat d’urbanisme a été attribué, mais reste encore quantité de procédures.

Ensuite, le boulevard Lambermont dans le sens vers le canal sera totalement métamorphosé dès la seconde moitié 2024, avec une inauguration prévue pour fin 2025. Une latérale en rue cyclable couleur ocre, uniquement pour le trafic local comme sur la Petite Ceinture, sera créée.

©Bruxelles Mobilité

©Bruxelles Mobilité

Enfin, la place Meiser va connaître une profonde mutation : le gigantesque rond-point va disparaître au profit d’un double carrefour. Aucun permis n’est encore octroyé, mais les autorités régionales veulent lancer les vastes travaux au printemps 2025.

©Bruxelles Mobilité

"Une attente depuis de nombreuses années"

À Schaerbeek, un mot résume le sentiment : “enfin”. “Il y a une attente depuis de nombreuses années. Boulevard Lambermont et place Meiser, cela fait 25-30 ans que la commune demande des aménagements”, commente la bourgmestre schaerbeekoise Cécile Jodoigne (Défi), qui applaudit les récentes impulsions données par la ministre Elke Van den Brandt (Groen), mais regrette un certain manque de vue d’ensemble.

Trois grands chantiers coup sur coup. De quoi faire craindre quantité d’embouteillages sur cette porte d’entrée de la capitale, où transitent des milliers de navetteurs venus du Brabant flamand. Personne ne le cache : il y aura de grandes nuisances. “Rénover une entrée de ville est toujours impactant. Mais ce n’est pas une raison pour ne rien faire”, justifie l’échevin Ecolo.

Aucun calendrier précis n’est encore arrêté. D’autant qu’à ces interventions, s’ajoutent de futurs chantiers en amont, dans le prolongement de l’A12. “On va travailler par phases”, promet le cabinet Van den Brandt, pour qui “après les travaux, l’axe sera vraiment beaucoup plus sûr et agréable pour tous les usagers en voitures, à pied et à vélo”.