Depuis sa mise à double sens, le nombre de véhicules a augmenté rue Bara dans le quartier de Bruxelles-Midi : "un égout à voitures"

Fin juin 2022, on comptait en effet entre 6.000 et 8.000 véhicules par jour ouvrable, contre 8.000-9.000 en septembre 2022. “Soit une augmentation de l’ordre de 15 à 20 %. On y observe 7 % de deux-roues. Cette augmentation du trafic automobile rue Bara était attendue, étant donné qu’elle est passée à double sens”, a indiqué la ministre.

En contrepartie, le trafic a significativement baissé rue des Deux Gares, passée à sens unique : de 12.000-14.000 véhicules quotidiens, à 4.000-6.000. "Soit une diminution de près de 2/3. On y observe 12 % de deux-roues.” La ministre Van den Brandt conclut : “À l’échelle du quartier, nous observons donc bien une diminution du trafic automobile et une augmentation de celui des deux-roues. Cependant, nous constatons également une augmentation des temps des parcours pour le trafic automobile et plus spécifiquement durant l’heure de pointe du soir, où le trajet peut durer jusqu’à trois minutes supplémentaires.”

Une discussion avec la commune est prévue cet été à ce sujet. Quelques aménagements mineurs sont prévus entre-temps : “des zones de dépôt pour trottinettes, le recul des marquages sur la rue Bara pour faciliter le tourne-à-gauche depuis la rue des Vétérinaires vers la rue Bara – l’étroitesse de la rue Bara posant un problème lorsque les cars tournent à gauche – et une zone de livraison”.