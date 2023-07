Le tram 81 perturbé à Saint-Gilles depuis jeudi soir : le problème ne sera pas résolu avant quatre jours au moins

Jeudi, la rue Théodore Verhaegen à Saint-Gilles subissait un effondrement de voirie. Un sinistre aux implications sur la mobilité des transports publics. Depuis lors, les arrêts “avenue du Roi”, “Bethléem” et “Guillaume Tell” ne sont plus desservis, nous confirme la Stib. Grâce à l’aiguillage, les trams sont en effet déviés via le trajet du 97 entre Suède et la Barrière.