Bruxelles Mobilité et la STIB vont s'attaquer à un véritable point noir de la circulation

Les arrêts seront adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Les sols seront désimperméabilisés afin de limiter les inondations. Les trottoirs seront plus larges, les traversées piétonnes rendues plus sûres. Le quartier sera davantage verdurisé. Le projet consiste en un réaménagement de façade à façade avec un sens unique sur une partie de la chaussée, à partir de la rue des Polders jusqu'à la chaussée de Ruisbroek, direction nord - chaussée de Ruisbroek. Cette mise à sens unique, avec maintien d'un passage dans les deux sens pour les cyclistes, permettra de créer un demi-site propre pour les tramways vers le sud. Ce réaménagement est réalisé en lien avec les autres projets sur l'axe: le chantier en cours de la chaussée de Neerstalle entre la rue André Baillon et la chaussée de Ruisbroek (Forest); le renouvellement des voies sur la rue de l'Etoile entre la rue de Stalle et la rue Joseph Rodts qui serait prévu courant 2024-2025.