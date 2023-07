À Bruxelles, les prix des trottinettes en hausse : voici les opérateurs les moins chers… et les plus onéreux (INFOGRAPHIE)

Globalement, le prix de déverrouillage de l’engin est fixé à 1€, et le prix par minute tourne ensuite autour de 23 centimes. Généralement sans véritable différence entre vélo et trottinette.

Cinq opérateurs affichent des prix plus bas que leurs concurrents : Bolt, Poppy, Voi, Gliize et Bodaz. Chez Bolt, le prix de déverrouillage est le plus bas : 49 cents, avec ensuite 22 centimes par minute, à savoir la fourchette basse. Conditions quasi similaire chez Voi, avec juste un centime en plus pour le déverrouillage.

Prix des trottinettes et vélos partagés à Bruxelles (26 juillet 2023). ©IPM Graphics

En revanche, les prix par minute les plus bas sont chez Poppy (connu pour ses voitures partagées), Gliize (société bruxelloise lancée avril) et Bodaz (tout nouvel opérateur avec une flotte très réduite) : 0,20 €. L’opérateur le plus cher est Dott avec un déverrouillage à 1 € et un prix à la minute à 25 centimes

Notons qu’il s’agit ici des prix classiques. Or les opérateurs proposent des forfaits avec différentes conditions et différents tarifs, qui s’avèrent beaucoup plus avantageux que le prix conventionnel par minute. Par exemple, le “pass aller-retour” pour deux trajets de 30 minutes est à 3,49€ chez Tier, Poppy, Dott et Pony.

Seul un acteur n’a pas touché ses prix

En un an, trois opérateurs se sont installés (Poppy, Gliize et Bodaz) et Bird a quitté Bruxelles. Chez les acteurs qui sont restés, seul Tier n’a pas touché à ses tarifs. Dott est passé de 23 cents par minute à 25. Chez Voi, si le frais de déverrouillage a été divisé par deux, le prix à la minute a augmenté (+2 cents). Un choix fait, nous explique la société suédoise, en raison de l’inflation et de l’indexation des salaires du personnel.

Mêmes raisons évoquées chez Bolt. La boîte estonnienne, qui était autrefois l’unique opérateur à ne pas avoir de frais de déverrouillage, en a introduit, en augmentant également son prix à la minute. “On essaie de rester le plus abordable du marché”, commente Marc Naether de chez Bolt, pour qui le prix à la minute ne doit pas être augmenté outre mesure car cela génère des effets pervers. “Si on met un prix trop élevé à la minute, cela encourage les usagers à moins respecter les règles de circulation.”

Incertitude pour l’après-2024

De ces neuf opérateurs de trottinettes, il n’en restera que deux à Bruxelles en 2024. Le gouvernement Vervoort a en effet décidé de resserrer la vis. Alors qu’actuellement 20.000 trottinettes sont exploitées à Bruxelles, la limitation sera fixée à 8.000 pour deux opérateurs seulement (4.000 engins chacun).

Un duopole qui va induire une hausse des prix ? Les sociétés contactées le réfutent a priori. Bien qu’à l’heure actuelle, de nombreuses inconnues demeurent quant aux conditions et au cahier des charges demandés par les pouvoirs publics à ces opérateurs.

”Quand on aura deux opérateurs, les prix pourraient baisser”, avance même François-Xavier Giraud de Tier. “Dans un duopole, il y a davantage d’attention sur les prix car il est plus facile de comparer.” “On va réduire le nombre de véhicules, donc l’utilisation par véhicule sera plus grande et il y aura plus de revenu par engin”, ajoute Yessin Aattache de chez Voi.

Aucun barème de prix n’est inscrit dans le récent arrêté pris par l’exécutif régional, contrairement au secteur des taxis par exemple. Mais d’après le cabinet Van den Brandt (Groen), une attention sera accordée dans le cadre de la sélection des opérateurs aux formules tarifaires à dimension sociale.