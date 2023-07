Le tunnel Rogier à Bruxelles, fermé temporairement suite à une inondation, est rouvert

Le tunnel a été fermé dans un sens, entre 04h30 et 12h00, en raison d'une inondation de la chaussée. Les services de Bruxelles Mobilité, en charge des voiries régionales, et les pompiers ont dû faire appel à un entrepreneur pour procéder au curage des avaloirs. L'intervention s'est finalement terminée peu avant midi. À la suite de ces fortes pluies, le tunnel Porte de Hal a également été fermé temporairement, durant quelques dizaines de minutes, jeudi en début de matinée. Depuis ce jeudi matin, les pompiers de Bruxelles sont intervenus à six reprises pour des voiries publiques inondées. Une voie de la gare d'Etterbeek et des voies de tram sur l'avenue Legrand à Ixelles ont également été touchées par ces intempéries, a précisé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.