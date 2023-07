À l’atelier de cintrage de la STIB, pas un jour sans qu’on courbe un rail : “ils sont flexibles, comme des spaghettis” (vidéo et photos)

Sur les années 2021 et 2022, la STIB a posé quelque 50km de nouveaux rails par an. Tram et métro. Il s’agit des extensions du réseau, mais aussi de son entretien et de son renouvellement. Et chaque rail sur lequel roulent les véhicules bruxellois transite par l’atelier de cintrage. C’est ici, au bord du canal à Anderlecht, que les longs axes métalliques sont pliés, courbés, tordus, pour épouser parfaitement les plans des rues. C’est étonnant : la technique reste très artisanale. “Aucune machine ne cintre un rail pour répondre à nos besoins. Ce n’est pas possible”, assure Hicham El Haroussi. “On travaille donc à l’ancienne, avec une ficelle et une règle, au millimètre près”. Chaque virage bruxellois a ses angles de courbure et ses degrés d’usure : chaque rail usiné ici est donc absolument unique.

Dans l'atelier de cintrage des rails de la STIB, on travaille encore "à l'ancienne" avec règle et cordelette. Mais la cintreuse, puissante, est nécessaire pour "plier" le rail selon le rayon souhaité. ©EdA - Mathieu Golinvaux

Hicham El Haroussi. ©Mathieu Golinvaux

Le rail est "tatoué" selon des codes couleur et numérique pour permettre aux ouvriers de le placer au bon endroit de l'immense puzzle du réseau. ©EdA - Mathieu Golinvaux

”Salvador Dali du cintrage”

Stocké à l’extérieur en d’esthétiques fagots rouille, le rail glisse dans l’usine sur une suite de rouleaux. Une machine numérique le scie et troue ses points d’attache aux dimensions déterminées par le plan. Puis l’équipe de cintrage entre en scène : treuillé, le rail est déposé sur des tréteaux à roulettes. Il coulisse entre une collection de 6 “galets”, qui jouent le rôle d’étau tout en permettant son avancée grâce à leur rotation. Un moteur donne à la cintreuse l’énergie nécessaire pour incurver le rail. Les hommes ajustent artisanalement son rayon en mesurant l’angle exigé grâce à la ficelle. Ce jour-là, il reçoit les bons soins de Benoît, “Salvador Dali du cintrage” et 9 ans de maison, et Massimo, 7 ans à bichonner les rails. “L’organe de voie” comme on dit, est aussi marqué à la peinture comme les vaches par les cow-boys : couleur et code permettront aux ouvriers de reconstituer le puzzle sur chantier. L’immense lacis du réseau se compose de sections de rails de 9 à 18m. “Moins de 9m, ce n’est pas cintrable”, précise Hicham El Haroussi. Pour les plus petits gabarits, la STIB utilise une “presse à pousser”.

”Y a pas un jour où il ne faut pas courber un rail”, reprend le responsable. Ses hommes se succèdent donc à la cintreuse de jour comme de nuit, par équipes de 10 ou 12. “Parfois, une commande arrive en urgence”. En plus des chantiers planifiés, une usure, une corrosion ou un accident peuvent exiger un remplacement minute. “En maximum deux heures, le rail peut être courbé et amené sur site”. On comprend l’importance pour la STIB de disposer de son propre atelier. Autre option : des soudeurs sont dépêchés sur place pour “recharger le rail en matière”. C’est un peu comme coller une rustine sur un pneu de vélo. “En cas d’usure, on change l’entièreté du rail”, voire une succession. Tarif : aux alentours de 66€ le mètre en 2023.

Tim Dietvorst. ©Mathieu Golinvaux

À gauche, des rails Vignole ou champignon, pour le métro ou le site propre. À droite, des rails à gorge, avec un bourrelet, qui s'insèrent dans la voirie. ©EdA - Mathieu Golinvaux

La STIB dispose de plusieurs qualités de rails. “Ils sont fabriqués en France et en Autriche dans de grands laminoirs”, commence Tim Dietvorst, directeur de la maintenance des voies de surface. “Le rail Vignole, ou champignon, sert pour le métro ou le tram en site propre, hors voirie. Le rail à gorge est utilisé pour encastrer les voies de tram dans la voirie, là où les usagers de la route doivent pouvoir les franchir. Il est muni d’un bourrelet, un petit contrefort pour éviter que le tram déraille”. Existent aussi des “rails de transition” pour passer d’un type à l’autre, le rail de dilatation qui compense la longueur du rail lors des variations de température, le 3e rail du métro qui conduit les 900 volts de courant ou encore le rail de fosse, dans les dépôts. À chacun de ces rails correspond un galet sur la cintreuse.

Tendres ou plus rigides, ces rails sont coulés dans différents alliages selon les besoins du réseau. “Les plus durs sont posés dans les courbes car l’usure y est plus importante”, explique Tim Dietvorst. “En ligne droite, ils peuvent durer 25 ans. En virage, leur vie dépend des endroits et du poids des véhicules. Au plus le rayon est serré, au plus l’usure augmente”. Et de pointer les virages les plus fameux du circuit bruxellois : “la Cage aux Ours à Schaerbeek, le Pont Carsoel à Uccle ou la Barrière de Saint-Gilles”. Le tracé de ces deux dernières zones sera bientôt modifié. À l’atelier de cintrage, on tient prêtes ficelle et règle.

©Mathieu Golinvaux