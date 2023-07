Tronçon sud de la ligne 51 : le tram 18 reprend du service dès le 28 août entre Albert et Van Haelen

La société de transport a dévoilé plus de détails. “Dans le cadre de la conversion de l’axe Gare du Nord – Albert en métro, un nouveau terminus pour les trams est aménagé à la station Albert. Ce terminus permet au tram 51 (venant d’Uccle et de la chaussée d’Alsemberg) de retourner à la station Albert, son terminus définitif, où il offre la correspondance avec les trams 3 et 4 et les bus 48 et 54 jusqu’au centre-ville. À cette occasion, le trajet du tram 51 entre Albert et Van Haelen portera le numéro 18 dès le lundi 28 août 2023.” La partie nord du 51, entre Stade et Gare du midi, reste inchangée et conserve le même numéro.

La ligne 18 conserve le tracé de l’actuel 51 dans sa partie sud et gardera la même fréquence. Mais pour poursuivre vers le nord, il faudra changer de tram à Albert.

Les arrêts du nouveau tram 18 :

Albert (correspondance tram 3, 4, bus 37, 48, 54)

Jupiter (correspondance bus 54)

Altitude 100 (correspondance bus 48)

Coghen (correspondance bus 37)

Roosendael

Bens

Xavier de Bue

Globe (correspondance tram 4, 97, bus 43, 75)

Rittweger (correspondance bus 43)

Jeanne Herreman (correspondance bus 43)

Uccle Calevoet (correspondance bus 43, 60, De Lijn, TEC)

Engeland (correspondance bus 43, 60, TEC)

Bourdon (correspondance bus 43, De Lijn, TEC)

Crematorium (correspondance bus TEC)

Van Haelen (correspondance bus De Lijn, TEC)

À noter : les arrêts Crematorium et Van Haelen ne seront plus desservis à partir de ce lundi 31 juillet et jusqu’en décembre 2023 en raison de travaux.