Fraudeurs immatriculés à l’étranger : Saint-Josse reprend les opérations “sabots” pour immobiliser les voitures

Concrètement, les agents en patrouille connaissent les rues, et les véhicules qui y stationnent. Lorsqu’ils rencontrent un véhicule immatriculé à l’étranger qui semble être présent depuis longtemps, ils appellent le service qui vérifie l’immatriculation du véhicule et les redevances qui lui sont liées. “S’il y a une redevance en attente qui date d’une semaine, on le laisse. Mais s’il y en a par exemple 40 sur les six derniers mois qui sont toutes impayées, on immobilise le véhicule avec un sabot.”

Le propriétaire doit alors prendre contact avec la commune pour le faire retirer (cela coûte 200 euros) et doit par la même occasion donner son nom et son adresse. “Les prochaines redevances seront donc envoyées à la bonne adresse et pas dans un pays étranger. Pour les redevances en attente, on peut aussi faire un plan d’apurement (pour le remboursement).” Saint-Josse espère ainsi recouvrir plus de redevances mais surtout libérer les places des contrevenants. “Réduire la présence de ces véhicules dans nos rues augmentera l’offre de stationnement pour les riverains.”

L’échevin ne se fait pas d’illusion. “Il leur suffit de se garer dans une commune voisine. Parking. brussels n’a pas encore de procédure pour cibler ce problème. Il faut une politique régionale.” Il y a un an, Parking. brussels expliquait que le taux de recouvrement (donc de paiement) des amendes étrangères “ne dépassait pas 2 %”, si on omet les véhicules hollandais et français (pays avec lesquels il y a un accord de transparence)… alors que ce taux dépasse les 70 % auprès des véhicules belges.

À Saint-Josse, on ne donne évidemment pas de détail sur le calendrier des opérations “sabots” mais l’échevin prévient que les actions pourront être menées par période sur toute l’année.