"Nous vous déconseillons vivement de venir en voiture au Stade Roi Baudouin", indique l’organisation. Le parking est pour rappel payant. Comptez 15€ pour une place au parking C. “Il est interdit de se garer sur le site du Heysel et dans les rues environnantes. La police de la route surveille de très près le respect de cette interdiction. Il n’y a aucune place de parking à l’exception des parkings officiels.”

Une desserte renforcée

La desserte en transports en commun est renforcée pour l'occasion. Niveau trains, “après le concert, de nombreuses destinations peuvent encore être atteintes. Au départ de Bruxelles-Midi, le dernier train pour Gand et Bruges est à 00h30, pour Anvers à 23h56, Louvain et Liège à 00h20”, indique l’organisation.

La Stib va renforcer ses fréquences, avec le même dispositif que pour les autres concerts. Pour rappel, le site du Heysel est desservi par le métro bruxellois (ligne 6, et arrêts Heysel ou Houba-Brugmann). A noter : “La station Roi Baudouin est fermée après 22h”, infome la Stib, ainsi que certains accès de la station Heysel et Houba-Brugmann.

Le site est également desservi via plusieurs trams (3, 7, 9, 51 et 93) et plusieurs bus De Lijn et Stib. Mais ici aussi attention pour la ligne 9, “le terminus Roi Baudouin n’est pas desservi à partir de 14h”.

Rappelons que l’Event Pass (code sur le ticket de concert) permet d’effectuer un aller-retour vers et depuis le stade Roi Baudouin en le scannant via un automate de la Stib.

À vélo

Deux parkings pour vélos sont prévus, avenue Houba de Strooper et avenue Impératrice Charlotte. Pour ceux qui prennent un vélo dans leur coffre, deux parkings de dissuasion gratuits sont également disponibles, au Jardin botanique de Meise (4,5 km) et au Carrefour de Berchem (5 km).