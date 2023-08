Toutes les trottinettes limitées à 20 km/h à Bruxelles : la Région resserre la vis pour les engins privés

Une règle que le gouvernement bruxellois vient de durcir. Lors du dernier conseil des ministres, il a été décidé de finalement limiter l’ensemble des trottinettes à 20 km/h dans la capitale. Chez les opérateurs de free-floating (les trottinettes en libre-service), les 20 km/h sont déjà d’application et les véhicules sont bridés. Mais cette limitation va désormais également concerner les appareils privés, disponibles dans le commerce. “On veut uniformiser”, nous explique le cabinet de la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen).

Dans les communes, on juge que la mesure va dans le bon sens. À Saint-Gilles, le bourgmestre Jean Spinette (PS) évoque un “enjeu de sécurité publique” et se dit favorable à davantage d’encadrement de ces deux-roues motorisés au vu des inquiétants accidents et des multiples infractions.

”Quand les automobilistes sont limités à 30 km/h, 20 km/h semble suffisant pour les trottinettes. Un accident avec une trottinette à 20 km/h peut déjà être grave”, souligne Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek et député régional d’opposition. “Prendre une règle, c’est bien. La faire respecter, c’est mieux.”

"Difficilement contrôlable"

La question du contrôle reste en effet encore obscure. Contactées à ce sujet, plusieurs zones de police bruxelloise renvoient la balle au politique, où la balle est renvoyée entre les services… Il nous revient qu’actuellement, seuls les grands excès font l’objet de contrôle et de verbalisation, et pas les dépassements de quelques km/h.

L’agence de sécurité routière Vias, de son côté, ne cache pas son scepticisme quant à l’application de la nouvelle norme. “C’est difficilement applicable et cela aura peu d’effet. Je peux comprendre la raison, la volonté d’uniformiser, mais ça semble impossible à appliquer sur le terrain”, estime le porte-parole.

Selon l’agence, les problèmes de sécurité touchent davantage les utilisateurs de trottinettes partagées, déjà bridées à Bruxelles à 20 km/h, que les utilisateurs de trottinettes privées “souvent bien équipés”. “La priorité est de mieux faire respecter les règles actuelles.”

L’été dernier, le fédéral resserrait pour rappel déjà la vis avec trois nouvelles règles : interdiction formelle de rouler sur le trottoir, à deux, et à moins de 16 ans. Des mesures qui commencent à porter leurs fruits. En Région bruxelloise, comme nous l’évoquions récemment, la conduite en tandem, bien qu’elle reste un phénomène bien présent sur le territoire régional, est en baisse. Dans la zone Bruxelles-Ixelles par exemple, le nombre d’infractions était de 230 entre juillet et décembre 2022… contre 61 entre janvier et 26 juin.