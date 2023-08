Attention si vous allez à la côte ou à Gand : l’E40 sera complètement fermée entre Grand-Bigard et Affligem pendant deux nuits en direction de Gand

Le trafic entre Bruxelles et Gand sera dès lors renvoyé vers Anvers via l’E19/A12 et l’E17. Pour les déplacements plus locaux, la N9 et la N208 sont donc à privilégier. La bretelle d'entrée à Ternat en direction de Gand sera également fermée.

Perturbations également en direction de Bruxelles, où le trafic sera réduit sur une seule voie, contre trois actuellement.

À lire aussi

Pendant la journée, des travaux seront également effectués dans ce cadre mais sans perturbations. Notons que neuf panneaux ont déjà été installés entre Ternat et Grand-Bigard. Ces infrastructures permettent notamment d'indiquer la vitesse de façon dynamique.