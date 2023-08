Triste record d’accidents à Bruxelles, Molenbeek, Uccle, Anderlecht… : voici le nombre de collisions par commune bruxelloise (INFOGRAPHIE)

Au cours de 2022, 204 blessés graves ont été comptabilisés, également le plus haut taux des dix dernières années. Le nombre de décès (24 à l’échelle régionale en 2022) reste globalement stable par rapport aux années pré-covid. "On a une approche systématique pour améliorer les points noirs, les zones accidentogenes : nous travaillons carrefour par carrefour avec une liste de priorité. L’objectif est évidement de sécuriser l’ensemble des voirie pour tous les utilisateurs", commente le cabinet de la ministre Elke Van den Brandt (Groen).

À titre de comparaison, le nombre d’accidents a augmenté dans toutes les régions, mais Bruxelles enregistre la hausse la plus forte. Notons toutefois que la périphérie bruxelloise a connu une augmentation quasi similaire à la capitale (+16,68 % des accidents entre 2021 et 2022 dans l’arrondissement d’Hal-Vilvorde).

Mais comme toujours, les moyennes régionales cachent des réalités locales bien diverses. Cet été, l’Ibsa vient de publier le détail par commune des accidents de l’an dernier. À la Ville de Bruxelles, on comptait 1.406 accidents l’an dernier, à savoir une hausse de près de 15 % par rapport à 2021, et le plus haut taux de ces dix dernières années.

Idem à Molenbeek, où les collisions ont battu l’an dernier le triste record de la décennie.

"Un accident est un accident de trop”

Les hausses les plus fortes du nombre d’accidents se trouvent à Koekelberg, Uccle et Anderlecht. Dans la commune de la Basilique, 70 accidents ont été recensés en 2022, contre 38 l’année précédente. “Un accident est un accident de trop. On est vigilant. On est une commune petite, fortement traversée et au carrefour de grands axes”, commente le bourgmestre faisant fonction Khalil Aouasti (PS), citant plusieurs points noirs. “On demande de travailler à la sécurisation de la place Simonis et du boulevard Léopold II. On a demandé la mise en zone 30 du boulevard Léopold II, et on attend une réponse.” L’avenue du Panthéon, où un nouveau radar devrait arriver côté Charles Quint, est également pointée.

À Anderlecht, le nombre d’accidents, comme dans d’autres entités, a atteint le plus haut niveau de la décennie : 438 collisions en 2022. Nadia Kammachi (Ecolo), échevine ad interim de la Mobilité, dénonce entre autres l’impact du GSM au volant, le nombre de récidivistes impliqués dans les accidents et la consommation d’alcool. “Il n’y a pas une seule solution. Il faut travailler en parallèle sur le contrôle, la prévention et l’aménagement public”, indique l’Anderlechtoise, tout en rouvrant le dossier Good Move, plan finalement abrogé à Cureghem après quelques mois, mais qui, selon l’écologiste, se justifie pleinement : “Beaucoup de personnes ont critiqué Good Move. Mais le but premier est de réduire la vitesse excessive, car certains tronçons sont utilisés pour traverser au plus vite la ville. Il faut faire respecter les 30 km/h, qui sont nécessaires.”

Seules deux communes n’ont pas vu leur nombre d’accidents augmenter : Berchem-Sainte-Agathe et Forest. Schaerbeek, malgré une légère hausse, enregistre des chiffres plus bas que les années d’avant la pandémie : 296 accidents en 2022, contre par exemple 359 en 2018 et 342 en 2012.

Rappelons également les limites de la division des communes, qui ne sont pas toutes desservies de la même manière par les grands axes. La Ville de Bruxelles par exemple dispose d’une grande partie de la Petite Ceinture, de l’avenue Louise et de l’avenue Van Praet. Contrairement par exemple à des entités comme Jette ou Watermael-Boitsfort, qui sont peu traversées par des grandes voies de transit.