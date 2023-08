Nouvelle passerelle, rénovation du bâtiment, nouveaux auvents, etc., la gare d’Etterbeek va faire peau neuve : début des travaux espéré en 2025

Il est notamment prévu de restaurer du bâtiment, de construire une passerelle cyclo piétonne entre le B-boulevard de la Plaine et de l’avenue de la Couronne donnant accès aux quais, de créer deux parkings pour vélos, de remplacer les abris des quais et d’installer six ascenseurs. Une toiture verte est prévue avec également des panneaux solaires. “L’objectif de cette modernisation de la gare est de développer ce hub intermodal et de concevoir une gare fonctionnelle, durable et accessible. Le projet veut aussi répondre à une demande des acteurs locaux de relier les quartiers en développement, actuellement séparés par le chemin de fer”, commente la SNCB.

La gare d’Etterbeek, qui se situe en fait sur le territoire d’Ixelles, accueille 35.000 voyageurs par semaine, et accueille 18 liaisons par heure.

Les chantiers ne devraient pas commencer avant un an et demi. “Nous espérons commencer les travaux de la passerelle dans le courant de l’année 2025 mais ceci devra être confirmé dans une phase ultérieure du projet. La gare restera en service durant tous les travaux.”