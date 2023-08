Grand réaménagement en vue avenue Hamoir à Schaerbeek : une nouvelle plaine de jeux sera installée

C’est le poumon vert du quartier Helmet à Schaerbeek. Le parc du Hamoir est cependant mal valorisé et la maigre plaine de jeux fait peine à voir. Une situation qui devrait changer, espère la majorité Défi-Écolo. On apprend qu’un permis d’urbanisme a été introduit pour rénover totalement l’avenue Hamoir entre la place Princesse Élisabeth et le square Riga.