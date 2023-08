L’information a été rapportée par plusieurs médias et confirmée par la Stib. Il s’agit vraisemblablement d’ammoniaque, mais une enquête plus approfondie a été ouverte.

L’incident s’est produit vers 19h à la station Delacroix, sur la ligne 6 du métro. Un homme quittant le métro a jeté une bouteille contenant un liquide dans le wagon. Rapidement, plusieurs passagers ont développé des problèmes oculaires et respiratoires. A l’arrêt Gare de l’Ouest, tous les passagers sont descendus et les services d’urgence ont été prévenus. Les pompiers de Bruxelles sont arrivés sur les lieux et ont transféré deux personnes à l’hôpital.

Ce lundi, le parquet a pu obtenir davantage d’informations sur les auteurs grâce à des images vidéo, selon nos confrères de Bruzz. Les individus impliqués seraient deux voleurs, qui ont utilisé l’ammoniaque pour faire diversion et faciliter leur délit. Aucun lien n’est établi avec le concert de Rammstein, prévu ce soir-là.