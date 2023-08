Réaménagement de l’avenue Louis Bertrand à Schaerbeek : un comité introduit un recours contre le permis “contestable à plus d’un titre”

Il est prévu de réaménager l’axe entre le parvis de l’église Saint-Servais et le parc Josaphat. Au programme : deux pistes cyclables seront tracées, les trottoirs seront étendus et 48 places de stationnement seront supprimées sur l’axe.

Mais la “saga Louis Bertrand” n’est visiblement pas terminée. Le Comité Louis Bertrand annonce avoir introduit un recours au Conseil d’État pour faire annuler le permis “contestable à plus d’un titre” récemment validé par le gouvernement bruxellois.

Le collectif demande “un réaménagement plus ambitieux et respectueux des qualités de l’avenue” et dénonce entre autres “l’abattage des 108 platanes de l’avenue, l’absence d’aménagements qualitatifs pour les usagers actifs de la voirie et la suppression de plus de 1000m² d’espaces de pleine terre”. “Les habitants du quartier espèrent que l’avenir de la prestigieuse avenue Louis Bertrand sera mieux pensé afin qu’elle retrouve sa grandeur d’antan, avec plus d’espace pour les usagers actifs de la route et en préservant les arbres et espaces verts actuels. ”