Les trams 8 et 93 seront interrompus le long de l’avenue Louise dès ce lundi

La Stib annonce sur son site web une interruption de trafic pour les trams 93 et 8 à partir de ce lundi 14 août et pendant deux semaines. “En raison de travaux dans l’avenue Louise, à hauteur du carrefour avec la rue de l’Abbaye, le tram 8 est interrompu entre les arrêts Legrand et Louise et le tram 93 entre les arrêts Stéphanie et Legrand du lundi 14 août au vendredi 25 août.”