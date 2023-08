Une carte des temps piétons pour Uccle Centre : “On veut relativiser les temps de marche et ramener du passage devant les commerces”

©D.R.

En couplant les résultats du sondage au principe de “ville à 15 minutes” qui prône l’accessibilité à tous les équipements, commerces et activités dans un rayon de 15 minutes, et avec l’aide de Walk Brussels et de Tous à Pied, le collectif a réalisé une carte des temps piétons. Cinq minutes entre Raspail et Vander Elst, huit minutes entre l’administration communale et Stalle, quatre minutes entre Héros et le centre culturel… Sont repris sur cette carte les principaux bâtiments du centre d’Uccle et les temps de trajet à pied qui les séparent. “On veut relativiser les temps de marche et ramener du passage devant les commerces.”

La carte va même un peu plus loin en incluant des points névralgiques un peu plus loin du centre comme l’Altitude 100 à Forest. “Le but n’est pas d’enclaver le quartier mais de l’ouvrir.” Les temps de trajet ont été calculés par Tous à Pied sur base d’une vitesse moyenne de marcheurs. Cette moyenne prend aussi en compte les dénivelés des tronçons. Les cartes sont affichées dans les points stratégiques du centre : place Vander Elst, square des Héros, Parvis St-Pierre…

©D.R.

Le projet a été financé à 100 % via l’appel Bruxelles en vacances 2022 de Bruxelles Mobilité. Le collège communal ucclois a, lui, donné les autorisations.

”Notre but n’est pas d’opposer les modes de transport, mais juste d’améliorer l’expérience des piétons. Dans le sondage, beaucoup de personnes mentionnaient la nécessité d’agir rapidement quand un pavé était cassé par exemple, explique Sébastien. Nous n’avons pas les pouvoirs de faire cela et chacun doit jouer son rôle mais si cette initiative peut faire des petits ailleurs nous serions ravis. La ville de Bruxelles a d’ailleurs déjà réalisé un projet similaire pour promouvoir ses quartiers commerçants.”

©D.R.

Au-delà de la carte, le collectif cherche surtout à recréer du lien. En s’inspirant des pictogrammes des bâtiments réalisés pour la carte, les membres ont créé un cadre proposé à la vente. Les recettes permettront d’organiser un concert le 25 août et une “très” grande table de fête de quartier pour la journée sans voiture.