Davantage de trains entre Anvers et Bruxelles dès le mois de septembre

Quatre trains IC par heure circuleront à nouveau entre Anvers-Central et Bruxelles-Midi à partir du 4 septembre, rapporte la SNCB. Début 2022, la compagnie ferroviaire avait réduit ces connexions à trois en raison d’un manque de personnel. La SNCB fait face à des pénuries de personnel depuis plusieurs mois et doit alors réduire l’offre, notamment à Anvers. Mais elle sera adaptée à la hausse dès septembre entre Bruxelles et Anvers.