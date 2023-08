Feu vert pour la mise à double sens de l’avenue Van Praet : voici ce qui va changer pour cette entrée nord de Bruxelles

”Grâce au réaménagement des avenues Van Praet et des Croix de Feu, une autoroute urbaine très fréquentée cédera désormais la place à un boulevard urbain apaisé”, a commenté la ministre Elke Van den Brandt (Groen).

À lire aussi

Actuellement, l’avenue Van Praet accueille le trafic en direction du canal. À l’inverse, la parallèle, l’avenue des Croix de Feu, est à sens unique vers la Flandre. La Région entend renvoyer tout le trafic sur l’avenue Van Praet, alors à double sens. L’avenue des Croix de Feu deviendra alors un “chemin de promenade” réservé la circulation locale, et avec de verdure, squares et placettes.

Projet pour le réaménagement de l'avenue Van Praet et avenue des Croix de feu, à Laeken. ©Bruxelles Mobilité

Projet pour le réaménagement de l'avenue Van Praet et avenue des Croix de feu, à Laeken. ©Bruxelles Mobilité

”L’objectif n’est pas ici de bannir la voiture de la ville, mais plutôt de dédier davantage d’espace public à la détente, au jeu, au sport, au vélo et à la nature et de transformer ces artères aujourd’hui principalement dévolues à la voiture en lieu de vie pour tous”, affirme Ans Persoons (Vooruit), nouvelle secrétaire d’État à l’Urbanisme.

À lire aussi

Une passerelle cyclo-piétonne est prévue pour surplomber le rond-point De Wand. Rappelons que ce réaménagement ne concerne que la portion entre le canal et le rond-point De Wand. La partie nord entre De Wand et la frontière flamande avait été reportée, car créant davantage de discorde au sein du gouvernement et étant pleine d’inconnues liées au développement du Heysel.

Plus d’informations à venir dans les prochaines heures